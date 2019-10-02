Ricky Martin bir kez daha baba oluyor

Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin (47) önceki gün ABD Washington’da insan hakları ile ilgili bir toplantıda konuşma yaptı. Martin başta eşcinsel hakları olmak üzere birçok konuda yaptığı gönüllü çalışmalarla tanınıyor. Martin aktivistliği sayesinde bugüne kadar sivil toplum örgütleri tarafından dağıtılan birçok ödüle de kavuştu.

Ricky Martin yaptığı konuşmanın sonunda “Bu arada hamileyiz, dördüncü çocuğumuzu bekliyoruz” dedi. Ricky Martin ile eşcinsel evlilik yaptığı Jwan Yosef’in 11 yaşında ikiz oğulları ve 9 aylık bir kızı var. Çocukların hepsi taşıyıcı anneden dünyaya geldi.

Ricky Martin ve eşinin ikiz oğulları