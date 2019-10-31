Ricky Martin dördüncü kez baba oldu

47 yaşındaki müzisyen, haberi Instagram’dan bebeğinin fotoğrafını paylaşarak duyurdu.

Adını Renn koydular

2018’den beri Suriye doğumlu İsveçli ressam Jwan Yosef ile evli olan Porto Rikolu şarkıcı, görüntünün altına, “Oğlumuz Renn Martin-Yosef doğdu” diyerek, bebeğinin adını da açıkladı.

Ricky Martin-Ywan Yosef çiftinin 11 yaşında ikiz oğulları ve 11 aylık bir kızları daha var.





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