Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Akhisarspor’u konuk etti. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-1’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Akhisarspor aldığı bu mağlubiyetle Süper Lig’e veda etti.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

Beklendiği gibi bir maç. Akhisarspor kazanıpta şansını devam ettiren bir takım gibi değil, ligin başında, arasında da böyle oyun oynayan bir takım. Akhisarspor’un kaybedeceği bir şey yok. Belki kazanacağı çok şey var diye düşünüyorlardır. Eğlenceli bir maç oluyor. İlk yarıda Fenerbahçe’nin çoşkusu ve isteği önemli. Penaltı en kötü şartlarda VAR’ı hak ediyordu. Cüneyt Hoca üşendi heralde. Bana göre penaltı değil. VAR’ın iptal etmesi olarak gereken bir penaltı pozisyonuydu. Zaten Fatih başarılı bir şekilde çıkardı topu.

'ÇOK DENGELİ TRANSFER YAPMAK LAZIM'

Matematik olarak Fenerbahçe ve Akhisaspor'un durumları belli oldu. Akhisarspor düştü Fenerbahçe 10. sıraya yükseldi. Fenerbahçe önümüzdeki sezon hesaplarını yapar iken Erzurum maçlarına bakarken şimdi Yeni Malatyaspor maçlarına bakmaya başladı. Önemli bir süresi başlıyor Fenerbahçe'nin. Real fikirlerimizi söylemek zorundayız. Biz UEFA kriterlerine göre büyük transfer yapamayız dedi yönetim. 12 veya 14 tane kontratı biten oyuncular var. Transfer yapamayacağına göre çok dengeli transfer yapmak lazım.

'FENERBAHÇE'YE 7 TANE İLK OYUNCUSU İSTERİM'

''Sezon başı ben Aykut Kocaman ile devam edilmesinden yanaydım. Şimdi baktığımız zaman Ersun Yanal başladığında kadro dışı Dirar ve Volkan vardı.UEFA'ya bildirilmeyen Soldado vardı. Ben ikinci yarının lideri olacağım dedi Ersun Yanal. Ali Koç da ilk 3'e razıyım dedi. Fenerbahçe'ye 7 tane ilk 11 oyuncusu isterim. Mecburiyete baktığımız zaman kaleciye ihtiyaç var. Volkan da tartışıldığı için söylüyorum. Altınordu'dan gelen kalecinin Fenerbahçe'de oynayacak durumu yok. Benim sağ bekim Başakşehir'in sağ beki olsun. Ama alamazsın. İki orta saha bir santrfor ve bir kaleci ile omurgayı sağlama alacaksın. Bu çok önemli. UEFA'daki durumları bilemiyoruz.''