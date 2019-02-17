Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü maçtan 1-1'lik skorla ayrıldı.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Atiker Konysapor karşılaşmasını değerlendirdi. Fenerbahçe için her maçın bir final maçı olduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "Önünde çok önemli bir Beşiktaş maçı var." dedi.

ANTRENMANA BİLE ÇIKAMAZ

Ersun Yanal'ın oyuncu değişikliklerine değinen Dilmen, "65-70 dakikaları arsında orada 3 dakikalık bir görüntü var. İkiye bir falan yaptılar orada Ersun Yanal Frey'den vazgeçti 'Bu kez yenilmiyim' dedi. Aslında Frey'i İsviçre'den getirmenin tek sebebi budur. Son 10 dakika oynatmak içindir. Yoksa Fenerbahçe takımında falan oynamaz. Fenerbahçe'de antrenmana falan çıkmaz" dedi.