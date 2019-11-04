Rıfat Ilgaz'a 62 yıl sonra ilk ödül
Rıfat Ilgaz’ın 1957’de kaleme aldığı ‘Hababam Sınıfı’ adlı kitabı 1974’te Ertem Eğilmez tarafından sinemaya uyarlanmış, 1981’e kadar çekilen 6 film, Türk Sineması’nın efsane yapımları arasına girmişti
Film gişe ve ödül rekorları kırarken, 1993’te vefat eden ünlü yazar Rıfat Ilgaz’ın bu eserinden dolayı hiç ödül almadığı ortaya çıktı. Aradan 62 yıl geçti. ‘21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı’ Rıfat Ilgaz’a ödül verdi.
'Bu bir ilk, keşke görebilseydi'
Aydın Ilgaz babasına verilen ödülü alırken “Babama ‘Hababam Sınıfı’ndan dolayı ödül verilmemişti. Bu bir ilk. Keşke görebilseydi” dedi.
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