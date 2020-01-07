Rıfat Koçak kimdir? Rıfat Koçak neden öldü?
Ünlü ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Kızılağaç Mahallesi’ndeki evinde ölü bulundu. Acı haber sonrası Rıfat Koçak kimdir? Rıfat Koçak neden öldü? gibi sorular merak edilmeye başlandı. Detaylar haberimizde.
Rıfat Koçak, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde ölü bulundu. Acı haberin duyulmasının ardından ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak kimdir? Rıfat Koçak neden öldü? gibi sorular araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen detaylar.
Rıfat Koçak kimdir? Rıfat Koçak neden öldü?
Rıfat Koçak,1971 yılında Tokat’ta doğdu. 1992’de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde Yüksek lisans eğitimini tamamladı. İlk kişisel sergisini 1993’te açtı. “ Kabus ve Korkular”, “Ayin”, “Helezonik Düşler”, “Atölyelerim”, “Balıkların Gecesi”, “Yokuş Aşağı”, “Tren Yolları” gibi dizi resimler yaptı. Koçak, çalışmalarını Bodrum Kızılağaç’daki atölyesinde sürdürüyordu. Sanatçının, yurt içi ve yurt dışı birçok koleksiyonda resimleri bulunmaktadır.
Kişisel sergileri
1993 Maltepe Sanat Galerisi / İstanbul (Kabus ve Korkular)
1994 Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi (2’li Sergi “Ayin” dizisinden)
1995 Turkuaz Sanat Galerisi / Antalya (Balıkların Gecesi)
1998 Galeri Anka / Ankara (Yokuş Aşağı)
1998 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Sanat Galerisi / İstanbul (Tren Yolları)
2000 Galeri Sera / Ankara (Kamera ve Kadın)
2000 Kadıköy Kültür ve Sanat Merkezi / İstanbul (3’lü Sergi)
2000 Girgin Piyano ve Sanat Galerisi / İstanbul
2001 Başak Sigorta Sanat Galerisi / İzmir
2001 Halikarnassos Kültür Merkezi / Bodrum
2002 Epsilon Sanat Galerisi / Bodrum
2002 Gallery W.G. Kunst / Amsterdam – Hollanda
2002 Girgin Piyano ve Sanat Galerisi / İstanbul
2003 Ares Sanat Evi / İstanbul
2003 Hadigari / Bodrum (2’li Sergi)
2003 Adana Devlet Güzel Sanatlar Galerisi / Adana
2003 Çanakkale Sanat Evi / Çanakkale
2004 Jazz Now Sanat Galerisi / Bodrum
2004 Girgin Piyano ve Sanat Galerisi / İstanbul
2004 Lütfi Kırdar Uluslar arası Sanat Fuarı / İstanbul
2005 Belgi Sanat Galerisi / İstanbul
2005 Midilli Ticaret ve Sanayi Odası Sanat Galerisi / Yunanistan
2006 Halikarnasos Kültür Merkezi/ Bodrum
2006-2007 Karia Princess Hotel / Bodrum (3’lü Sergi)
2007 Osmanlı Tersanesi-Rifart Show Heykel-Tasarım sergisi
2007 Bodrum Milta Marina Osmanlı Tersanesi / Bodrum
2007 TÜYAP Sanat Fuarı (3'lü Sergi) / İstanbul
2008 Beyaz Sanat Galerisi / Ankara
2009 The Brick Lane Gallery / Londra
2009 Ördekli Kültür Merkezi / Bursa
2010 Ördekli Kültür Merkezi / Bursa