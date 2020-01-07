Rıfat Koçak, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde ölü bulundu. Acı haberin duyulmasının ardından ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak kimdir? Rıfat Koçak neden öldü? gibi sorular araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen detaylar.

Rıfat Koçak kimdir? Rıfat Koçak neden öldü?

Rıfat Koçak,1971 yılında Tokat’ta doğdu. 1992’de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde Yüksek lisans eğitimini tamamladı. İlk kişisel sergisini 1993’te açtı. “ Kabus ve Korkular”, “Ayin”, “Helezonik Düşler”, “Atölyelerim”, “Balıkların Gecesi”, “Yokuş Aşağı”, “Tren Yolları” gibi dizi resimler yaptı. Koçak, çalışmalarını Bodrum Kızılağaç’daki atölyesinde sürdürüyordu. Sanatçının, yurt içi ve yurt dışı birçok koleksiyonda resimleri bulunmaktadır.

Kişisel sergileri

1993 Maltepe Sanat Galerisi / İstanbul (Kabus ve Korkular)

1994 Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi (2’li Sergi “Ayin” dizisinden)

1995 Turkuaz Sanat Galerisi / Antalya (Balıkların Gecesi)

1998 Galeri Anka / Ankara (Yokuş Aşağı)

1998 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Sanat Galerisi / İstanbul (Tren Yolları)

2000 Galeri Sera / Ankara (Kamera ve Kadın)

2000 Kadıköy Kültür ve Sanat Merkezi / İstanbul (3’lü Sergi)

2000 Girgin Piyano ve Sanat Galerisi / İstanbul

2001 Başak Sigorta Sanat Galerisi / İzmir

2001 Halikarnassos Kültür Merkezi / Bodrum

2002 Epsilon Sanat Galerisi / Bodrum

2002 Gallery W.G. Kunst / Amsterdam – Hollanda

2002 Girgin Piyano ve Sanat Galerisi / İstanbul

2003 Ares Sanat Evi / İstanbul

2003 Hadigari / Bodrum (2’li Sergi)

2003 Adana Devlet Güzel Sanatlar Galerisi / Adana

2003 Çanakkale Sanat Evi / Çanakkale

2004 Jazz Now Sanat Galerisi / Bodrum

2004 Girgin Piyano ve Sanat Galerisi / İstanbul

2004 Lütfi Kırdar Uluslar arası Sanat Fuarı / İstanbul

2005 Belgi Sanat Galerisi / İstanbul

2005 Midilli Ticaret ve Sanayi Odası Sanat Galerisi / Yunanistan

2006 Halikarnasos Kültür Merkezi/ Bodrum

2006-2007 Karia Princess Hotel / Bodrum (3’lü Sergi)

2007 Osmanlı Tersanesi-Rifart Show Heykel-Tasarım sergisi

2007 Bodrum Milta Marina Osmanlı Tersanesi / Bodrum

2007 TÜYAP Sanat Fuarı (3'lü Sergi) / İstanbul

2008 Beyaz Sanat Galerisi / Ankara

2009 The Brick Lane Gallery / Londra

2009 Ördekli Kültür Merkezi / Bursa

2010 Ördekli Kültür Merkezi / Bursa