Barbadoslu şarkıcı şimdiden iç çamaşırı , cilt bakımı ve makyaj ürünlerine damgasını vurdu ve şimdi de Fenty markasına koku katıyor. 33 yaşına giren süperstar, Instagram hesabı üzerinden hayranlarıyla bir video paylaştı. Siyah-beyaz promo çekimle yaklaşmakta olan parfümün lansmanını yapan sanatçı, paylaşımın altına “#FENTYPARFUM ÇOK YAKINDA” yazdı.

ŞEHVETLİ, KENDİNDEN EMİN VE SEKSİ

Fenty Beauty'nin gösterişli lansmanın ardından dört yıl geçti. Birçok güzellik ürünü piyasaya sunan marka ilk parfümünü piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Kokunun fragmanı binlerce beğeni aldı. Siyah beyaz çekilen tanıtım videosunda parfüm şişesinin turuncu olduğu gözden kaçmadı. Rihanna'nın kendi instagram hesabından yayınladığı videoda parfümün şişesi, rengi ve genel havası hakkında hayranlarını meraklandıracak ayrıntılar yer alıyor. "Şehvetli, kendinden emin ama seksi bir şey, çok yakında karşınızda.." açıklaması yer aldı. Kulislerde, bu tanımın aslında aynı zamanda Rihanna'nın kendisini anlattığı konuşuluyor.

Kısa videodan göründüğü kadarıyla Fenty logosunun işlendiği gün batımını anımsatan turuncu renkte bir parfüm şişesi Fenty Beauty markasını sevenleri bekliyor. Videoda yer alan büyük, kehribar renkli şişe , kesilmiş kristal görünümü vermek için cama oyulmuş birbirine kenetlenmiş Fenty logosunun izlerini görmek mümkün. Videonun devamında izleyiciler, uzun tırnaklı bir elin (hmm, acaba kimin?) mücevher şeklindeki kapağı çıkardığını ve püskürtmeye hazır olduğunu görüyor.

CANLI MEYVELER VE BAHARAT NOTALARI

Duygusal, kendinden emin ve seksi hepsi kulağa inanılmaz geliyor ama peki bu kelimeler tam olarak hangi koku notalarını temsil ediyor? İşte bu bilgiler de Fenty'nin kendi internet sitesindeki bilgilerle netleşiyor. Fenty Rihanna'nın merakla beklenen parfümünü “canlı meyve ve baharat notaları” ile birleşmiş “tensel manolya” olarak tanımlıyor.

ASLINDA BU RİHANNA'NIN İLK PARFÜMÜ DEĞİL

Fenty Parfum, markanın ilk parfümü olmasına rağmen, Rihanna'nın ilk parfümü sayılmaz. Daha önce güzel şarkıcı uluslararası güzellik markası Parlux ile piyasaya sürülen Reb'l Fleur , Riri, Crush ve Nude by Rihanna gibi en çok satanlar da dahil olmak üzere, kendi adının olduğu birçok koku markasıyla çalışmıştı ancak kendi markası olması nedeniyle Fenty Parfüm'ün Rihanna'yı en çok yansıtan koku olması bekleniyor.

Rihanna Fenty Beauty'yi 2017 yılında kurdu ve kapsayıcı ve yenilikçi formüllere olan bağlılığı sayesinde büyük bir başarı elde etti. O onu takip Fenty Skin 2020 yılında kuruldu. Rihanna şimdiyse, Fenty Parfum için son hazırlıklarını tamamladı. Parfümün piyasaya çıkış zamanı tam olarak bilinmese de ön sipariş listeleri dolmaya başladı bile... Rihanna'nın bundan sonra Fenty Hair ile saç bakım ürünleriyle yoluna devam edeceği konuşuluyor.