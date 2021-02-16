Magazin Rihanna üstsüz poz verdi

Rihanna üstsüz poz verdi

Magazin

Rihanna üstsüz poz verdi

Rapçi ASAP Rocky ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Rihanna, üstsüz pozunu Instagram hesabından yayınladı. Rihanna'nın, "Bu gece iç çamaşırı giymeyeceksin kızım" notunu düştüğü gönderisine beğeni yağdı.

16 Şubat 2021, Salı 10:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

32 yaşımdaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna, yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Geçtiğimiz aylarda iş insanı Hassan Jameel ile ilişkisini noktalayan ve ardından aradığı aşkı rapçi ASAP Rocky'de bulan Rihanna, üstsüz pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Dünyaca ünlü şarkıcı, "Bu gece iç çamaşırı giymeyeceksin kızım" notunu düştü. Rihanna'nın üstsüz paylaşımı 8 milyondan fazla beğeni aldı.

'Korkunç bir şekilde etkiledi'

Karantina günlerini nasıl geçirdiğini anlatan Rihanna, kısıtlı bir hayat yaşama konusuyla nasıl baş ettiğini açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan corona virüsün birçok insanı korkunç bir şekilde etkilediğini ifade etmişti.

Pandeminin "Hayattaki küçük şeylerden memnuniyet duymayı hatırlattığını" belirten Rihanna, evinden çıkamadığı zamanlarda neler yaptığını da anlatmıştı. Kanepeye uzanıp, televizyon izlediğini ve bu şekilde zihnini dünyada olup, bitenlerden uzak tuttuğunu dile getiren Rihanna, yemek pişirip, bisiklete binip, yürüyüşe çıktığını sözlerine eklemişti.

Bu süreçte kendine karşı nazik olmanın önemini anladığını ifade eden şarkıcı, "Pandemi benim için sevdiğim bir yemeği ısmarlayıp, kendini şımartma akşamları ve rahatlama geceleri gibi" demişti.

'Durum farklı'

Dijitale geçiş ile ilgili de konuşan Rihanna, "Ellerimi fiziksel olarak her şeyin üzerinde tutmak istiyorum ve şimdi hepsi e-posta, resimler ve video ile gönderiliyor. Bu yüzden durum farklı" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler
Rihanna: Kanepeye uzanıp televizyon izliyorumRihanna nasıl Rihanna oldu?: Barbados'un ufak bir kasabasından, moda imparatorluğuna uzanan yolculukRihanna nasıl Rihanna oldu?: Barbados'un ufak bir kasabasından, moda imparatorluğuna uzanan yolculukRihanna ile ASAP Rocky el ele görüntülendiRihanna ilk kez beğenilmedi: Savage X yeni iç çamaşırı koleksiyonu porselene benzetildi


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Ben daha büyümedim
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
İlişkide taktik işe yarar mı?
Mehmet Coşkundeniz
Bekir Saçar
Her yerde kar var kalbim senin bu gece
Bekir Saçar
Suna Akyıldız
Uzak şehrin masalı
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
15 Şubat haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2021 yılına damga vuracak
Öner Döşer
Şirin Sever
Sevgiliyi anlama günü olsun bugün!
Şirin Sever
Funda Duru
Onlarınki son yılların en çok konuşulan aşk hikayesi
Funda Duru
Uğur Alkapar
Alternatif aşk günlükleri
Uğur Alkapar
Elif Demirtaş Bilir
Kırmızı Oda gerçek Boncuk’tan haber var!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Kariyer mi cinsellik mi?
Gökçen Erdoğan
Sercan Yaşar
Büyük soru: Gain mi Exxen mi?
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MasterChef Barbaros Yoloğlu'dan açıklama: Kız arkadaşım benim gökkuşağım