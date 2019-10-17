Son bir buçuk yıldır iç çamaşırı markası için yaptığı tasarımlar ve foto- biyografi niteliğindeki kitabıyla dikkat çeken Rihanna, bu sürede Instagram sayfasını da genellikle çalışmalarının tanıtımı için kullanıyordu. Ancak yaptığı son paylaşımla yeniden eski günlerine döndü.

Rihanna'dan 'Mekanın sahibi geri geldi' bakışı

Güzel şarkıcı takipçileriyle ağır çekim bir videosunu paylaştı. Videoda kendi firmasının tasarımı olan siyah bikinisi giyen Rihanna kameranın önünden ağır ağır geçiyor ve sonra dönüp tekrar kameraya bakıyor.

Bu paylaşımda son dönemde kilo aldığı görülen hatta hakkında hamilelik iddiaları ortaya atılan Rihanna'nın eski fiziğine döndüğü de dikkat çekiyor.

'Bana kilo aldın diyenler burada mı?'

Rihanna'nın videosu sosyal medyada, 'Rihanna, 'bana kilo aldın diyenler burada mı?' demiş adeta' şeklinde yorumlandı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Rihanna'nın artık kitabı da var