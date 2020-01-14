Rinda Jemines mesajlarına yanıt veren futbolcuları ifşa etti

Süper Lig'de son günlerde arka arkaya mesajları ifşalanan futbolculara yenileri eklendi. Rinda Jemines isimli bir Türk kullanıcı, Instagram'da Süper Lig forması giyen birbirinden ünlü futbolcuların kendisine attığı mesajları ifşa etti.

İngilizce konuşarak yabancı biriymiş gibi davranan Rinda Jemines'in ifşaladığı futbolcular spor ve magazin gündemine bomba gibi düştü.

Rinda Jemines'in ifşaladığı futbolcular arasında Tolgay Arslan, Abdülkadir Parmak, Jose Sosa, Muhammed Elneny ve Christian Luyindama gibi isimler bulunuyor.

"Danla taktiğini denedim"

Rinda Jemines'in Christian Luyindama ile bir konuşmasında verdiği, "Danla taktiğini denedim, numaraya gerek yok. Teşekkürler" yanıtı dikkat çekti.

Jemines, numarasını istediği Muhammed Elneny'a "Güzel konuşmaydı. Karın ve çocuğunla sana mutluluklar" yanıtını verdiği görüldü.

Tolgay Arslan, yaşını soran Jemines'e "Fotoğraflarını göremiyorum. Nerede yaşıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Rinda Jemines'in gerçek kimliği ise henüz ortaya çıkmadı.