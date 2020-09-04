Orjinal risotto tarifi

Birçok et yemeğinin yanına en çok yakışan risotto tarifi hemen hemen herkes tarafından çok sevilir. Sevdiklerinize hazırlamak için risotto tarifi arıyor ya da risotto nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Risotto tarifi için "Risotto tarifi, risotto nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Risotto tarifi

Risotto malzemeleri

1,5 su bardağı arborio pirinci

1 litre tavuk suyu

1/2 su bardağı beyaz şarap

1 adet orta boy soğan

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1/4 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

2 dal maydanoz yaprağı

1 çay kaşığı tuz

Risotto yapılışı

Sıcak tavuk suyunu ocakta kaynamaya bırakın. Sürekli sıcak kalmasını sağlayın. Soğanı incecik doğrayın. Maydanozları çok ince olmayacak şekilde doğrayın. Yağları geniş tabanlı bir tencerede ısıtın. Soğanları ekleyerek kavurmaya başlayın. 3-4 dakika soteleyin. Pirinçleri ekleyin ve hep aynı yöne doğru olacak şekilde metal bir kaşıkla yaklaşık 2 dakika karıştırın. Yarım bardak beyaz şarabı ekleyin ve şarabın alkolü uçana kadar karıştırın. Bir yandan kısık ateşte kaynayan sıcak tavuk suyundan kepçe ile azar azar alarak en az 3 aşamada ekleyin. Suyu çektikçe ilave edin ve suyun sıcaklığını koruyun. Pirinçler yumuşayınca ve kremamsı yapı yakalanınca ocağın altını kapatın. Bu işlem yaklaşık 20-30 dakikanızı alabilir. Ocaktan alın parmesan peynirini, tuzu ve maydanozları ekleyin. Karıştırın.



