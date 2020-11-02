Türkiye Rıza Bey Apartmanı'ndaki ikizlerden acı haber

Rıza Bey Apartmanı'ndaki ikizlerden acı haber

Türkiye

Rıza Bey Apartmanı'ndaki ikizlerden acı haber

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazında, ikizler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün (16) cenazelerine ulaşıldı. Ekipler ikizlerin cansız bedenlerini enkazdan çıkardı.

02 Kasım 2020, Pazartesi 19:48 Son Güncelleme:
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Seferihisar açıklarında geçen cuma meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde onlarca bina zarar gördü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'nda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında ikiz kardeşler Çınar ve Sayla Akgündüz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler ikizlerin cenazelerini enkazdan çıkardı.

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DHA


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