Rıza Çalımbay’la 34 yıl önce evlendiği çocukluk aşkı Leyla Çalımbay’ın boşandığı haberi, futbol dünyasında şok etkisi yarattı. Yakın çevresine Rıza Çalımbay’ı her zaman sevdiğini ve sevmeye de devam edeceğini söyleyen Leyla Çalımbay’a göre evliliğin sonunu getiren, eşinin futbol aşkı oldu:

“Futbol camiası çok zor bir camia. Eşim ve çocuklarımla hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ama Rıza işini çok seviyor. Ne yaz tatili, ne gezmeler ne de kısa süren mutluluklarımız oldu. Eşim için varsa yoksa futbol. İşine inanılmaz âşık. Ben de onun daha fazla rahat etmesi için boşanma kararı aldım.”

HİÇBİR TALEPTE BULUNMADI

Kısa süre önce eşiyle bir konuşma yapan Leyla Çalımbay, “Ne mal ne mülk ne de para istiyorum. Sadece boşanmak ve hayatımın geri kalan bölümünü çocuklarım ve torunlarımla doyasıya yaşamak istiyorum” dedi. Onun boşanma isteğini üzüntüyle karşılayan Rıza Çalımbay, yine de zorluk çıkarmadı. Çift, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Leyla Çalımbay, ayrılık sonrası “Özgürlük benim için en büyük hazine” yorumunu yaptı.

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İsmail BAYRAK / HÜRRİYET