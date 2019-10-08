Rıza Esendemir ve Tuğba Özerk aşk mı yaşıyor?

Rıza Esendemir ve Tuğba Özerk aşk mı yaşıyor? Rıza Esendemir 2 yıl evli kaldığı İrem Derici’den 2016’da boşanmıştı. Ünlü radyocu önceki akşam Tuğba Özerk'le aynı mekandaydı. Çıkışta da 'Telefonum aşkımda, Tuğba'da kaldı' dedi