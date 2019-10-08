Rıza Esendemir ve Tuğba Özerk aşk mı yaşıyor?
Rıza Esendemir 2 yıl evli kaldığı İrem Derici’den 2016’da boşanmıştı. Ünlü radyocu önceki akşam Tuğba Özerk'le aynı mekandaydı. Çıkışta da 'Telefonum aşkımda, Tuğba'da kaldı' dedi
Popçu Tuğba Özerk ile radyocu Rıza Esendemir önceki akşam Karaköy’deki Küçük by Klein’da samimi bir şekilde eğlendi.
'Aşk yok, arkadaşız'
Kapıda habercilerin olduğunu öğrenince mekandan ayrı ayrı çıktılar. Tuğba Özerk “Aşk yok arkadaşız” dedi.
'Telefonum aşkımda kaldı'
Rıza Esendemir’in çıkışta bir arkadaşına söylediği şu sözler çifti ele verdi: “Telefonum aşkımda, Tuğba’nın çantasında kaldı.”
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