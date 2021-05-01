Son olarak 'Çukur' dizisinde hayat verdiği 'Aliço' karakteriyle dikkat çeken Rıza Kocaoğlu, rol arkadaşı Hazal Subaşı ile geçtiğimiz ay ayrılmıştı. Ayrılığın ardından Kocaoğlu'nun kendinden 12 yaş küçük oyuncu Yüsra Geyik ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

AŞK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Çıkan aşk haberlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yalanlayan Yüsra Geyik, "Hakkımda çıkan aşk haberinin doğru olmadığını belirtme ihtiyacı hissediyorum çünkü oldukça kesin ifadelerle, hızlıca yayılıyor... Konuyla ve gerçeği yansıtmayan aşk yakıştırmalarıyla ilgili bir daha konuşmayacağımı bildirmek isterim. Sağlıklı, huzurlu hafta sonlarınız olsun" ifadelerini kullanmıştı.

FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Ancak bu açıklamanın ardından Rıza Kocaoğlu ile Yüsra Geyik'in, birlikte olan fotoğrafları çıktı. Kocaoğlu ve Geyik, Esra Ruşan, Fırat Çelik ve Melisa Doğu gibi isimlerle birlikte yer aldığı fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. İkilinin samimi halleri yine aşk söylentilerini güçlendirdi.