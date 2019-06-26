Rize İl Emniyet Müdürü'nü şehit eden zanlı hakkında istenen ceza belli oldu

Rize İl Emniyet Müdürü'nü şehit eden zanlı hakkında istenen ceza belli oldu Rize'de İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edildiği, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı yaralandığı saldırı olayı ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı