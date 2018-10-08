Rize’de heyelan yolu kapattı

Rize’nin Ardeşen ilçesindeki karayolunda heyelan meydana geldi

08 Ekim 2018, Pazartesi 16:44
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Ardeşen ilçesinin Tunca beldesi karayolunda öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtaki kaya ve toprak kütlelerinin yola düşmesiyle karayolu ulaşıma kapandı. Heyelan sonrası kapanan yolda karayolları ekipleri tarafından yol açma çalışması başlatılırken, ulaşım çevredeki alternatif yollardan sağlanıyor. Yamaçtan başka bir kaya düşmesine karşı ekipler tarafından güvenlik önlemleri alınırken, kapalı olan karayolunun akşam saatlerine doğru ulaşıma açılması planlanıyor.

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