Rize’de şiddetli yağış! 1 ev çöktü

Rize’nin Hemşin ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle birçok mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yollar için İlçe Özel İdare ekipleri tarafından yol temizlik çalışmaları başlatıldı.

EVİ YIKILDI

İlçeye bağlı Yaltkaya Köyü’nde bir ev yıkıldı. Evin içerisinde bulunan 85 yaşındaki Mecit Alparslan yaralandı. Alparslan Pazar ilçesi Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan, 20 daireli bir apartman tahliye edildi. İlçede şiddetli yağıştan ötürü birçok mahalle ve köy yolu ulaşıma kapanırken, ilçe merkezinde bulunan toplu konutların arkasındaki istinat duvarının çökmesiyle bir ev balçıkla doldu. Binanın 1. katında bulunan vatandaşlar evin balkon korkuluğu kırılarak tahliye edildi. Olay yerine gelen Hemşin Belediyesi’ne ait iş makineleri tarafından binanın hemen yan tarafındaki derenin duvarı yıkılarak, binayı çevreleyen su ve balçığın gideri dereye bağlandı.

"SABAHI BEKLEYECEĞİZ"

İstinat duvarının çökmesiyle bütün vatandaşların binadan tahliye edildiğini dile getiren Hemşin Kaymakamı Bayram Sağır "Şuan itibariyle metrekareye yaklaşık 160 kilogram yağmur düşmüş durumda. İkindi vakitlerinden beri ekiplerimiz çalışıyor, bir çok köyümüzde yollar kapandı.

Bir köyümüzde heyelandan dolayı bir ev çöktü, içerisinde bir vatandaşımız yaralandı. Sağlık durumu şuan itibariyle gayet iyi. En son da TOKİ’deki arka istinat duvarının çökmesiyle bir heyelan oldu. Binanın tamamını boşalttık. İçeride hiçbir vatandaşımız yok. Şu an itibariyle sabahı bekleyeceğiz" dedi.

"KIYAMET GİBİ GELDİ"

Suhadi Özgen isimli vatandaş çok büyük bir sesle irkildiklerini dile getirerek “Camdan baktım duvar kopmuş. Tavuklarımın kümesi vardı hemen ona baktım o mu koptu diye ama o değildi. Kıyamet gibi geldi binanın önüne yıktı orayı. Tavuklara bir şey olmamış yanından akmış gitmiş ama çok gürültülü geldi, kıyamet gibi geldi” dedi.



