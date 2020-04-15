Türkiye Rize’nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı

Rize’nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı

Türkiye

Rize’nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı

Corona virüs tedbirleri kapsamında Rize’nin Kalkandere ilçesi karantinaya alındı. Giriş ve çıkışların kapatıldığı ilçede, vatandaşların büyük kısmı evlerine kapandı, diğerleri ise evlerinin önündeki bağ ve bahçe işlerini yapmaya koyuldu.

15 Nisan 2020, Çarşamba 10:14 Son Güncelleme:
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İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca Corona Virüs tedbirleri kapsamında Kalkandere ilçe merkezinde karantina uygulamasına karar verildi. Karar bu sabah saat 08.00’de uygulamaya konuldu. Polis ve jandarma ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapatarak önlem aldı. İlçede temel tüketim ihtiyaçlarına göre ekmek fırınları, eczaneler ve marketler hizmet vermeyi sürdürdü. Belediye hoparlörlerinden anonslarla halkın bilgilendirildiği ilçede, sosyal izolasyon kurallarına uyulması istendi.

Evlerinin önünde bağ-bahçe işlerine koyuldular

Karantinanın ilk gününde vatandaşların büyük bir bölümü dışarı çıkmazken, bazıları ise evlerinin önündeki bağ ve bahçe işlerini yaptı. Tarlalarını kazanlar, lahana, mısır ve diğer sebzeleri ekti. Evde kalan vatandaşlar da pencerelerden sokakları izledi.

Tarlasını kazan Hüseyin Türk, “Yapacak bir şey yok, evimizde duracağız, karantina kurallarına uyarak zamanımızı geçireceğiz. Biraz bağ bahçede, biraz evin içerisinde bu süreyi tamamlayacağız ve karantina bitmesi için haber bekleyeceğiz. Komşuluk ilişkilerimiz tabii ki devam ediyor ama uzaktan uzağa telefonla devam edecek” dedi.

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