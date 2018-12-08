Rober Hatemo: Çok kötü bir şey! Çok utanıyorum

İlk ünlü olduğu zamanlar kendisin başarısından rahatsız olup, posterinin üzerinde tepinen önemli isimler olduğunu belirten Rober Hatemo, "Bu isimler ile yıllar sonra karşılaşınca merhabalaşıyoruz ve bunları bildiğimi bilmiyorlar. Beni aptal sanıyorlar, ama ben o zamanlar kimlerin arkamdan iş çevirdiğini çok iyi biliyorum’ dedi.

Ünlü şarkıcı, bir dönem piyasadan neden çekildiği sorusuna, "İnsanın elinde böyle bir güç varken aptal olması lazım geri çekilmesi için. Bu durum benim elimde olmayan dış etkenlerden dolayı gerçekleşti. O dönem beni bezdirdiler, mutsuz ettiler ve yordular" cevabını verdi.

'ARTIK KİMSE STAR OLAMAZ FENOMEN OLUR'

Serhat Tekin’in "Şu an müzik dünyasında sizi en çok ne rahatsız ediyor?” sorusunu, "Artık her şey birbirine karıştı. Kimse artık star olamaz, fenomen olurlar, efsane ise hiç olamayacaklar. Beğeni ya da tıklanma satın alarak anca popüler olursun ama efsanelere uzaktan bakarsın" şeklinde yanıtladı.

Playback konser vermek konusunda düşünceleri sorulan şarkıcı, "Hayatımda 3-4 kere playback işe gittim, çok utanıyorum. Playback yaptığım için ağladığımı bilirim. Çok kötü bir şey ama şimdi öyle normalleşti ve insanlar alıştı ki yorum yapamıyorum” şeklinde konuştu.

Yıldız Tilbe ile olan dostluğu için "Yıldız ile tanışmak benim hayalimdi. Şimdi dostum oldu ve şarkılarını okuyorum. Birbirimize gidip gelir, dertleşiriz. İlk best of Yıldız Tilbe albümünde zaman sorunu yüzünden yer alamadım ama yeni Yıldız Tilbe albümünde olacağım” ifadelerini kullandı.