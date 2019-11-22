Robert de Niro'dan Tony Montana itirafı
Oscarlı efsanevi oyuncu 79 yaşındaki Al Pacino, 1983 yapımı ‘Scarface’ (Yaralı Yüz) filminde canlandırdığı ‘Tony Montana’ performansı ile sinema tarihine geçmişti. 76 yaşındaki yakın arkadaşı Robert de Niro, şu itirafta bulundu: “Tony Montana için ‘O rolü sen almıyorsan ben alıyorum’ dedim. Az kalsın ben oynayacaktım.” Sıkı dost olan ikili 1974’ten bu yana 4 kez aynı filmde oynadı.
Robert de Niro ve yakın arkadaşı Al Pacino, GQ dergisinin 2019 Yılın Adamı sayısına poz verdi. Oscarlı oyuncu Al Pacino'nun Scarface filmindeki ikonik karakteri Tony Montana, ile ilgili yıllar sonra aktör Robert de Niro'dan itiraf geldi. De Niro, 1980'lerde çekilen film için Al Pacino'ya, 'O rolü sen almıyorsan ben alacağım' dediğini belirtti. Bir Martin Scorsese filmi olan Scarface'te, Kübalı bir göçmenin Florida'nın en büyük uyuşturucu satıcısı olma hikayesini anlatıyor. Filmin yönetmeni Brian De Palma, Tony Montana karakteri için Al Pacino'yu ikna eden isim.
Robert de Niro, yönetmen Brian De Palma hakkında, 'Brian'ın bu filmin yönetmeni olabilecek en doğru insan olduğunu düşünüyorum' dedi. Al Pacino'da arkadaşını destekleyerek, 'Bu doğru, işleri kendi bildiği şekilde ve olabildiğince farklı yapar. Filmi gerçekten de yaptı' dedi.
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