Robert de Niro ve yakın arkadaşı Al Pacino, GQ dergisinin 2019 Yılın Adamı sayısına poz verdi. Oscarlı oyuncu Al Pacino'nun Scarface filmindeki ikonik karakteri Tony Montana, ile ilgili yıllar sonra aktör Robert de Niro'dan itiraf geldi. De Niro, 1980'lerde çekilen film için Al Pacino'ya, 'O rolü sen almıyorsan ben alacağım' dediğini belirtti. Bir Martin Scorsese filmi olan Scarface'te, Kübalı bir göçmenin Florida'nın en büyük uyuşturucu satıcısı olma hikayesini anlatıyor. Filmin yönetmeni Brian De Palma, Tony Montana karakteri için Al Pacino'yu ikna eden isim.

Robert de Niro, yönetmen Brian De Palma hakkında, 'Brian'ın bu filmin yönetmeni olabilecek en doğru insan olduğunu düşünüyorum' dedi. Al Pacino'da arkadaşını destekleyerek, 'Bu doğru, işleri kendi bildiği şekilde ve olabildiğince farklı yapar. Filmi gerçekten de yaptı' dedi.

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