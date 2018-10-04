Dolomiti dağlarındaki Forni di Sopra kasabasında Banca di Carnia e Gemonese'de yıllardır müdürlük yapan Gilberto Baschiera, İtalya'da mali krizin etkisini hissettirmeye başlamasından sonra "emeklileri ve gençleri yalnız bırakan sisteme isyan etti"

BBC Türkçe'nin haberine göre 2009 yılında bir müşterinin kredi başvurusu banka tarafından reddedilince Baschiera, duruma müdahale etmeye karar verdi. Bu tarihten itibaren, kredi başvurusu reddedilen ya da maddi durumu kötü olan banka müşterilerinin hesaplarına azar azar para aktarmaya başladı. Mahkemede verdiği ifadeye göre Baschiera, bu şekilde maddi durumu iyi olmayan müşterilerin hesaplarında daha fazla para görüneceğini ve kredi almaya hak kazanacaklarını hesaplıyordu.

Bu krediler çıktıktan sonra da aldığı parayı sahiplerine iade etmeyi planlıyordu. Ancak bazı krediler çıkmayınca ve bazı müşteriler de "ödünç" parayı iade etmeyince Baschiera'nın sistemi açık vermeye başladı. İtalyan basını tarafından "Robin Hood bankacı" olarak adlandırılan Baschiera 7 yıl içinde 1 milyon euronun üzerinde parayı zenginlerin hesaplarından alıp fakirlere aktardı. 7 yılın sonunda yakayı ele veren Baschiera hakkında görevini kötüye kullanmak ve dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.

"Görevimiz yalnızca birikim korumak değil muhtaçlara yardım etmek"

Baschiera, mahkemeyle iş birliği yapması ve kendi zimmetine para geçirmemiş olması nedeniyle 2 yıl hapse mahkum edildi ve bu ceza tecil edildi. Ancak Baschiera bankadaki işinden kovuldu ve evine el konuldu. Corriere della Sera gazetesinde konuşan 50 yaşındaki eski banka müdürü, "Her zaman, görevimizin yalnızca müşterilerin birikimlerini korumak değil aynı zamanda ihtiyacı olanların yardımına koşmak olduğunu düşünmüşümdür" dedi.

Baschiera'nın avukatı da "Güç durumdaki ya da banka kredisi alamayan müşterilere yardım etmek istiyordu" diye konuştu. Baschiera, olay ortaya çıkınca hesaplarından para aldığı müşterileri tek tek arayıp bunu neden yaptığını anlatmış. Ancak şimdi, geçmişe dönebilse aynı şeyi yapmayacağını söylüyor. Yardım ettiği bazı müşterilerin olay ortaya çıkınca kendisine destek vermediğinden şikayet eden Baschiera, "Bazıları hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Yardım ettiğim kişilerden bile dayanışma görmedim. Bir daha aynı şeyi yapmazdım. Çok büyük bedel ödedim" diyor.