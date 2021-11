Roblox üç günlük kesintinin ardından yeniden açıldı

The Verge’e göre bir şirket temsilcisi, kesintinin veri merkezlerindeki sunucu sayısındaki büyümeyle ilgili olduğunu ve harici trafikteki herhangi bir ani artıştan veya belirli bir deneyimden kaynaklanmadığını belirtti.

Roblox CEO’su David Baszucki, şirketin yakında bir detaylı analiz yayınlayacağını ve gelecekte kesintiye neden olan sorunlardan kaçınmaya çalışmak için adımlar atacağını söyledi. Baszucki, “Bildiğimiz kadarıyla, oyuncuların kalıcı verilerinde herhangi bir kayıp olmadı ve Roblox deneyiminiz artık tamamen normale dönmüştür. Bu süre zarfında oyuncularımızın, geliştiricilerimizin ve ortaklarımızın sabrı ve desteği için minnettarız” dedi.

Ne olmuştu?

Roblox’ta geçtiğimiz cuma günü birçok kullanıcı oturum açamadı ve çeşitli hizmetler kullanılamaz hale geldi. Sorunlar ortaya çıkmadan hemen önce platformda yaklaşık üç milyon kullanıcı vardı. Kesinti nedeniyle oyuncu sayısı hızla sadece 300.000 kullanıcıya düştü.

Oyunu açmak isteyen kullanıcıların karşısına "We're making things more awesome. Be back soon" uyarısı çıkarken yazısı çıkmıştı.

Günlük 40 milyondan fazla kullanıcısı olan platform için bu, oldukça uzun bir kesinti oldu.