Robot sandılar, insan çıktı

Rusya-24 kanalı Proyektoria teknoloji forumunda sergilenen robotu överek, “Robot Boris zaten dans etmeyi öğrendi ve bu konuda o kadar da kötü değil” haberini yaptı ama konunun uzmanı bloggerlar sosyal medyada gerçeği ortaya çıkardı.

12 Aralık 2018, Çarşamba 17:08 Son Güncelleme:
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Robot sandılar, insan çıktı

Rus web sitesi TJournal, robotun performansı hakkındaki sorular sıraladı:

Boris'in dış sensörleri neredeydi? Robot neden dans ederken çok fazla “gereksiz hareket” yaptı ve boyutları neden robotun içine bir insan rahatlıkla sığacakmış gibiydi?

ROBOT DEĞİL İNSAN

Daha sonra sosyal medyada yayınlanan “robot”un fotoğrafları gerçeği ortaya çıkardı. 

Boris, Show Robots isimli bir şirketin yaptığı “Alyosha the Robot” bir kostümünden ibaretti. Mikrofon ve tablet ekranıyla donatılmış kostümün tanıtım gösterimi, gerçek bir robotmuş gibi algılanmasına yol açtı.


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