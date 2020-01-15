Robot yavru, goril ailesini şaşkına çevirdi

Goril ailesi, ormanın ortasında tek başına duran bir bebek gorili görünce oldukça şaşırdı. Bebek gorili dikkatlice inceleyen goriller, aslında onun kamerayla donatılmış bir robot olduğundan habersizdi. Sevimli bebek goril, kürk, büyük bir burun ve aynı vücut hareketleriyle tam olarak onlara benzeyebilse de, daha yakından bakıldığında aralarında keskin bir fark olduğu ortaya çıkıyor. Bebek goril aslında en son teknolojiyle donatılmış ve Afrika'nın Uganda kentinde goril dünyasına sızmak için kullanılan gizli bir casus robot.

Meraklı goriller casus kameradan böyle görüntülendi.

Casus goril, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin gelecek hafta yayınlanacak olan Spy In The Wild'ın ikinci serisi için oluşturulan 36 yeni animatronik hayvandan biri.

Casus bebek robot, goril ailesinin dikkatini çekti.

Üç yıl süren dört bölümlük seri, farklı hayvanların davranışları hakkında olağanüstü ve samimi bir fikir veriyor. Belgesel, tropik bölgeler, mevsimsel kuzey, güney yarımkürenin adaları ve donmuş kutuplar dahil olmak üzere dört farklı iklim bölgesini araştırıyor.

İşte belgesel ekibi tarafından oluşturulan casus robotlardan bazıları;



