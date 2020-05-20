Rolls-Royce 9 bin kişiyi işten çıkarıyor

Rolls-Royce'un CEO'su Warren East'in 5 yıllık karları güçlendirme planı corona virüs salgını nedeniyle sekteye uğradı. İngiliz mühendislik devi 9 bin kişiyi işten çıkaracak. Ayrıca tesis kapatmayı da değerlendiriyor.

Jet motoru üreticisi iş gücünün yüzde 17'sini azaltacak ve tasarruf hedeflerini artırarak, seyahatlerdeki düşüşün havacılık piyasasında neden olduğu sert daralmayla mücadele edecek.

Şirket, geniş gövdeli uçak piyasasının 2019 seviyelerine göre üçte bir oranında daralacağı ve düzelmesinin 3 ile 5 yıl arasında bir zaman alacağını düşünüyor. East, konferans çağrısında "Covid-19'un küresel havacılık sektörü üzerindeki etkisi kısa vadeli olmayacak ve bu nedenle bizim tepkimiz de kısa vadeli olamaz. Biz gelecekteki istihdamı korumaya çalışıyoruz" dedi.

Büyük uçaklara odaklanan Rolls-Royce, bu uçakların küresel filolardaki rolünün azalması nedeniyle mevcut krize karşı özellikle kırılgan.