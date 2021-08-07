Türkiye Romanya devriye gemisi ile Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı´ndan geçti

Romanya devriye gemisi ile Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı´ndan geçti

Türkiye

Romanya devriye gemisi ile Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı´ndan geçti

Çanakkale Boğazı´ndan geçen Romanya Donanması´na ait MAI 0201 devriye gemisi ile Rusya’nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı ’Admiral Essen’ savaş gemisi, Ege Denizi´ne doğru yol aldı.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 18:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Marmara Denizi´nden bugün saat 16.00 sıralarında Çanakkale Boğazı´na giriş yapan Romanya Donanması´na ait MAI 0201 devriye gemisi ile Rusya’nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı ’Admiral Essen’ isimli savaş gemisi boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu dönükten sonra, saat 17.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki ‘Dur Yolcu´ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen gemiler, Ege Denizi´ne doğru yol aldı.

Gemilere güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik Botları eşlik etti.

DHA


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dünyayı yaşanmaz hâle getirenler belli
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Yangını tahmin eden teknolojiler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yangın tartışmaları
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Ne güzel insanlar var, gördünüz mü?
Şirin Sever
Murat Çelik
Hep birlikte mücadele edeceğiz
Murat Çelik
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Banu Şen
Siz Çeşme'yi sadece turizm cenneti mi bilirdiniz? Çeşme'den artık sakız damlıyor
Banu Şen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hatay’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor