Romanya, Türkiye'yi corona virüste riskli ülkeler listesinden çıkardı
Romanya, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında her hafta güncellediği riskli ülkeler listesinden Türkiye'yi çıkardı.
27 Temmuz 2020, Pazartesi 09:48 Son Güncelleme:
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Romanya Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Gözetim ve Kontrol Merkezinin internet sitesinde yayımlanan "epidemiyolojik olarak yüksek riskli ülkeler listesi"nden Türkiye çıkarıldı.
27 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni listeye göre, Türkiye'den gelen kişilere ülkeye girişte 14 gün karantina uygulanmayacak.
Ukrayna'da listeden çıkarmıştı
Öte yandan, Ukrayna da, corona virüs salgınına karşı önlemler kapsamında ülkeye gelenleri 14 gün karantinada tutma uygulamasını Türkiye'den gelenler için kaldırmıştı
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