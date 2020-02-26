RPZ İstanbul açılıyor

Bu yıl Nestle Altın Sponsorluğunda ‘Rule the Future!’ sloganıyla düzenlenen Zirvede; firmaların pazarlama stratejileri, yeni nesil pazarlama trendleri, reklamcılık ve pazarlama dünyasının geleceği gibi birçok konu ele alınacak. Ayrıca İstanbul Moda Akademisi, Cactuslab, Şenay Akın Earrings gibi birçok ismin gerçekleştireceği birbirinden eğlenceli workshoplar da olacak. Etkinlik hakkında detaylı bilgiye www.rpzistanbul.com adresinden, etkinlik biletlerine ise Biletino’dan ulaşılabilir.