RTÜK 72 saat süre tanıdı

RTÜK’ten yapılan açıklamada, Üst Kurul’un ’haberlerdeki şiddet’ ana gündemi ile toplandığı belirtildi. Fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet görüntülerini sıkça kullanan haber programlarına ilişkin bazı kararlar alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haberlerde yer alan şiddet ve istismar görüntülerinin rahatsız edici boyutlara ulaşmasından yola çıkan Üst Kurul, haber programlarına yönelik denetim faaliyetlerini daha da artırma kararı aldı. RTÜK, son toplantısında TGRT Haber´in ’Gündem Özel’ programına odaklandı. Programın 5 günlük yayınını mercek altına alan RTÜK, şiddeti teşvik edici veya kanıksatıcı pek çok habere rastladı. Şiddet ve korku uyandırıcı unsurların yoğun olarak kullanıldığı ’Esenyurt’ta Meydan Muharebesi’, ’Eli Kanlı Soyguncu Yaptıklarını İtiraf Etti’, ’İlacın Markasını Beğenmedi Doktoru Darbetti’, ’Trafikte Tartıştığı Kişiye Bıçak Çekti’, ’Nusaybin’de Silahlı Sopalı Kavga:1 Yaralı’, ’Kaput Üzerinde Sürükledi 5 Ay Hapis Yatacak’, ’Ferdi Özbeğen’in Yeğeni Kavgada Öldürüldü’, ’Sokak Ortasında Böyle Çatıştılar’, ’Baltalı Saldırıya 14 Yıl 8 Ay Hapis İstendi’, ’Suriyelilerin Kavgasını Suriyeli Kaydetti’, ’Dar Sokakta Hız Denemesi 1 Kişi Yaralı’, ’Otomobilin Altında Kalıyordu’, ’Mülteciler Gecekondu Yaktı’, ’2 Kişinin Öldüğü Kavganın Görüntüleri’, ’Kuryeyi Darpedip Bıçakladılar’, ’9 Kişi Asılarak İnfaz Edildi’, ’Eşi Darbetti Öfkesini Arabadan Çıkardı’, ’Tacizciye Meydan Dayağı Atıldı’ başlıklı haberlerin izleyicilerin ruh halinde sarsıntılara yol açabileceğini belirleyen Üst Kurul, TGRT Haber’e idari para cezası yaptırımı uyguladı."

Açıklamada, Üst Kurul’un artık bu konuda kurulan özel ekibin raporlamaları sonucunda ana haberlerde şiddetin dozunu kaçıran kuruluşlara ağır yaptırımlar uygulayacağı aktarıldı.

ARGO CEZASI

Radyo yayınlarının da Üst Kurul’un gündeminde olduğu aktarılan açıklamada, "RTÜK, radyo yayınlarını da inceledi. METRO FM’in ’Aragaz’ programı hakkında hazırlanan dosyayı müzakere eden Üst Kurul, izleme uzmanının rapordaki yaptırım görüşünü teyit etti. Programda geçen argo ve küfür ifadelerinin bazılarının biplenmeden yayınlandığını tespit eden RTÜK, yayıncı kuruluşa idari para cezası verdi.

FM TV’YE İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

Üst Kurul, FM TV’de yayınlanan ’Sosyal Alem’ isimli program ile ilgili de raporlama yaptı. ’Sosyal Alem’ isimli programı izleyen RTÜK Üyeleri, yayında Murat Bayaral’ın ’Bütün teröristler üniversiteden çıkıyor’, ’Ahlak diye bir şey yok, ana baba saygısı, vatan sevgisi hiçbir şey kalmadı. Neden böyle oluyor? Biz bu çocuklara milli eğitim veriyoruz.’, ’Besmelesiz... okunan her eğitimin, ilmin sonu kesiktir, bereketsizdir.

Hiçbir işe yaramaz, çöptür o. Orada yetişen adam da çöptür.’, ’Bu kadar pisliğin eğitildiği, bu kadar putçulukla eğitilen, bu kadar ahlaksızca eğitilen çocuklarımız’, ’Akademisyenlerine bak din düşmanı, devlet düşmanı, millet düşmanı. Bürokratlarına bak hepsi aynı’, ’Bu eğitimden çıkan hakim ne olacak ki ya. Bilmem neyin vatanseverliği, bilmem neyin put severliği bunlarla yetişen adamdan ne olur ya.’ şeklindeki ifadelerini gördü.

Söz konusu ifadelerin eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde olduğuna kanaat getiren Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun’daki yayıncılık ilkelerini ihlal eden FM TV’ye idari para cezası müeyyidesi uyguladı" denildi.

İnternet üzerinden yayıncılık yapan lisanssız kuruluşların da toplantıda ele alındığı belirtilen açıklamada, "RTÜK, internet ortamından yayın lisansı almadan yayın yapan 17 farklı kuruluşun URL’sini tespit ederek, ilgili yayıncılara 72 sat süre verdi. Bu alanda yayın faaliyeti yürüten kuruluşların yasada belirtilen sürede lisans başvurusu yapmamaları halinde haklarında erişim engeli süreci başlatılacak" ifadelerine yer verildi.

DHA