Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı Uslu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Dostlar. Diyanet Vakfı'mız İdlib için seferber oldu. Yardım hiç bu kadar acil olmamıştı. Haydi eller telefona lütfen. İdlib için 'Suriye' yazıp 5601’e göndererek en azından 10 TL bağışta bulunabiliriz" dedi.

İlgili Haberler Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili gelişme: Limana demirledi



