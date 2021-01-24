Türkiye RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu'dan İdlib için destek çağrısı

RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu'dan İdlib için destek çağrısı

Türkiye

RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu'dan İdlib için destek çağrısı

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan İdlib kampanyası için sosyal medya hesabından destek çağrısında bulundu.

24 Ocak 2021, Pazar 13:54 Son Güncelleme:
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı Uslu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Dostlar. Diyanet Vakfı'mız İdlib için seferber oldu. Yardım hiç bu kadar acil olmamıştı. Haydi eller telefona lütfen. İdlib için  'Suriye' yazıp 5601’e göndererek en azından 10 TL bağışta bulunabiliriz" dedi.

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