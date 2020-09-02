Türkiye RTÜK'ten 'Tele 1' açıklaması

RTÜK'ten 'Tele 1' açıklaması

Türkiye

RTÜK'ten 'Tele 1' açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Tele 1 kanalının, 5 günlük yayın durdurma cezasını bu gece itibarıyla uygulamaya başlaması gerektiğini duyurdu.

02 Eylül 2020, Çarşamba 22:15 Son Güncelleme:
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RTÜK, Twitter hesabından, Tele 1 kanalına Üst Kurul tarafından verilen 5 günlük yayın durdurma cezasının uygulanmasına ilişkin açıklama yaptı. Millet iradesiyle çıkarılan 6112 sayılı Kanun'a göre faaliyet gösteren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun kararlarının yargıya açık olduğuna vurgu yapılarak şöyle denildi:

"Her kişi ya da kurum gibi Üst Kurul da yargı kararlarına uymak zorundadır. 2020/27 sayılı toplantıda Tele 1'in, Kanun'da yer alan 'yayınlar toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez…' ilkesini ikinci kez ihlal etmesi nedeniyle alınan 5 günlük yayın durdurma cezası hakkında daha önce verilen yürütmeyi durdurma kararları yargı tarafından kaldırılmıştır. İlgili kuruluşun, son yargı kararı gereğince Üst Kurul'un vermiş olduğu idari yaptırım müeyyidesini bu gece itibarıyla uygulamaya başlaması gerekmektedir. Ayrıca karara muhalif kalan RTÜK Üyelerinin açmış olduğu davaları da mahkeme reddetmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ANKARA (DHA)


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