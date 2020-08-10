RTX 3000 serisi GPU’ların çıkış tarihleri ortaya çıktı

Nvidia’nın RTX 3000 serisini RTX 3080 modeliyle tanıtması bekleniyor. Devamındaki aylarda ise sırasıyla RTX 3070 ve RTX 3060 modellerinin duyurusu yapılacak. Şirket tepe model Ampere kartını ise 17 Eylül’de satışa sunacak.

RTX 3070 onu takip eden ayda yani ekim ayında raflardaki yerini alacak. RTX 3060’ın kullanıcılarıyla buluşması ise kasım ayını bulacak.

Şunu da belirtmek gerek pandemi nedeniyle kartların raflara çıkması yine de gecikmeli olabilir.











