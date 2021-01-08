RTX 3080 ile Cyberpunk 2077 oynadık – Nvidia RTX 3080 inceleme

Nvidia 3080 fiyat etiketini hak eden ve kullanıcılara bekledikleri performansı sunan bir kart. Bu noktada ‘RTX 3080'e yükseltme yapılır mı?’ diye sorabilirsiniz. Bunun cevabı sizin önceliğinize göre değişebilir. Eğer Cyberpunk 2077 veya diğer AAA oyunlarını çalıştırmak için en iyisini arıyorsanız RTX 3080 kesinlikle buna değer.

Şu da var ki RTX 3000 serisine yükseltme yapmak istemeyenler, RTX 2080 ve aynı serideki diğer kartların hala Cyberpunk 2077'yi çalıştırabilecek yetenekli ekran kartlarına sahip olduğunu unutmasın.



