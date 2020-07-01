Türkiye Ruby Lounge & Restaurant kapılarını tekrar açıyor

Ruby Lounge & Restaurant kapılarını tekrar açıyor

Türkiye

Ruby Lounge & Restaurant kapılarını tekrar açıyor

Boğazın en güzel manzarasına sahip Ruby Lounge & Restaurant 2 Temmuz Perşembe günü kapılarını tekrar açıyor.

01 Temmuz 2020, Çarşamba 17:55 Son Güncelleme:
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Pandemi dolayısı ile bir süredir kapalı ola Ruby 2 Temmuz Perşembe akşamı itibari ile kapılarını açıyor. Gerekli tüm hijyen önlemlerini alan işletme her gün 17:00-24:00 saatleri arasında hizmet verecek. Ortaköy’de yer alan mekan İstanbul Boğazı’nın en güzel manzarasına sahip. İddialı kokteylleri ve yemekleri ile misafirlerini her zaman memnun etmeyi başaran mekanda günbatımı manzarasını kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

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