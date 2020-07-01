Ruby Lounge & Restaurant kapılarını tekrar açıyor

Pandemi dolayısı ile bir süredir kapalı ola Ruby 2 Temmuz Perşembe akşamı itibari ile kapılarını açıyor. Gerekli tüm hijyen önlemlerini alan işletme her gün 17:00-24:00 saatleri arasında hizmet verecek. Ortaköy’de yer alan mekan İstanbul Boğazı’nın en güzel manzarasına sahip. İddialı kokteylleri ve yemekleri ile misafirlerini her zaman memnun etmeyi başaran mekanda günbatımı manzarasını kaçırmamanızı tavsiye ederiz.