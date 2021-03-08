Ruhumun diğer yarısı

Ortak ve yoğun duygu bağı geliştirebildiğimiz, sanki yıllar öncesinden tanıyormuş gibi hissettiren, düşünce ve davranışlarımızda benzerliklerin çok olduğu hatta bazen sadece bakışlarımızdan bile birbirimize çok şey anlatabildiğimiz ilişkiler bize ruh eşimiz olarak tanımlayabileceğimiz eşlerimizi ifade edebilmekte. Sonsuz güven duymak ise ruh eşimiz ile olan bağımızı tarif eden en önemli duygulardan birini oluşturuyor. Astrolojik olarak doğum haritalarımızda bir asteroid olan Juno’nun yerleşimi bize ne türde bir ilişkiye ihtiyacımız olduğu hakkında çok şey göstermekte. Belki bu şu anda hayatımızda var olan ilişkinin çizdiği profilden farklı bir profili ifade edebiliyor ve biz haritamızda yer alan Juno ile tanımlayabileceğimiz eşin özlemini duyuyor, beklentisini hissediyor olabiliyoruz.

Juno’nun Akrep burcunda yerleşimi ilişkilerde karşılıklı olarak kurulacak duygusal bağın derin ve güçlü olması ihtiyacı ve arzusunun yoğunluğuna işaret eder. Juno Akrep burcu kişisi için eşi ile arasında oluşacak bağlılık şartsız ve sorgusuz tamlık içinde olmalıdır. Arzu ettiği güçlü bağlılığı kendisine sunabilecek olan eşe ihtiyaç hisseden Juno Akrep burcu kişisi aynı zamanda kendine güvenen, güçlü, azimli ve sıra dışı kişilik yapısını ortaya koyan partnere doğru çekilim hissedebilir. Duygusal yoğunluğun öne çıktığı ilişkilerde karşılıklı tutkulu bir ilişki profilinin ortaya çıkma potansiyeli yüksek olabilir. Kısa süreli ilişkiler içinde olmak yerine uzun süreli ve karşılıklı güvenin sağlanmış olduğu ilişkiler içinde yer almak isteği güçlüdür. Sahiplenicilik içeren ve korunaklı bir davranış modeli ilişkiye hâkim olabilir. Kişilik yapısında var olabilecek kontrol etme güdüsü özellikle eş ya da partner üzerinde fazlasıyla baskı oluşturabileceği durumlara da işaret edebilen görünüm duygusal yoğunluğun duygusal manipülasyona yol açabileceği davranışlara dönüşebilir.

Sadakat ve sonsuz bağlılık kavramının ilişkinin en hassas noktasını oluşturmasıyla birlikte şüpheci, kontrol etme güdüsünü çok hisseden bir ilişki modeli ortaya çıkabilir ve bu karşılıklı olarak kıskançlık, gereksiz şüphecilik, ilişkiyi tahrip eden bir durum halini alabilir.

Juno Akrep burcu kişisinin hayatında eş ve ilişkiler kadersel dönüm noktaları ve önemli farkındalıklar sağlayan olaylarla ilintili bağlantılara yol açabilirler.

Haftanın günlerine göre değerlendirdiğimizde;

8 Mart Pazartesi Özellikle ikili ilişkilerimize yönelik bazı fedakârlıklar yapmamız eşimize duygusal destek vermemiz gerekecek bir gündeyiz. Ailevi konularda da sevgi ve anlayış içinde olmamız sorunların üstesinden gelmemizde bize yardımcı olacak.

9 Mart Salı Dışa dönük ve sosyal olma yönünden psikolojik olarak güçleniyoruz. Diğer kişiler ile bağlantılar kurabilir, arkadaşlar arasında olabilir, eğitim ya da hobilerimiz için kendimize zaman ayırabiliriz. İlişkiler yönünde bugün ani kararlar almaktan uzak kalmakta fayda var.

10 Mart Çarşamba Uyum ve anlaşma sağlama enerjisinin bizi desteklediği bugünü konuşmalara yapmak, haberleşmek, iletişim kurmak ve varsa sorunlar üzerine çözümler üretmek için değerlendirebiliriz. Karşılıklı anlayış ve ahenk sağlamak kolaylığı ilişkiler üzerine uyumlu etkiler getirmekte.

11 Mart Perşembe Duygusal yaklaşımlar içinde olacağımız bugün bizi huzursuz edecek, stres yaratacak türde kişi ve davranışlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Ani karar almaktan ya da karar değiştirmekten uzak kalmak ve alınacak kararlarda dikkatli olmak önemli görülmekte.

12 Mart Cuma Özellikle ikili ilişkilerimize yönelik olumlu etkileri ile değerlendirebileceğimiz bugün birlikteliklerimizde güzel gelişmeler yakalayabiliriz. Sorunları çözmek adına fedakârlık yapma enerjimiz çok yüksek.

13 Mart Cumartesi Empati göstermek ve sabır içinde olmak sorunlara çözüm getirecektir. Olayların akışında olduğunu görmek ve duygularımız ile bağlantımızı güçlendirmek için güçlü enerjiler var. Hayatta en önemli şeyin sevgi olduğunu unutmamak ve sevgimizi egomuzu yenerek ifade etmemizin bize mutluluk sağlayabileceği bir gündeyiz.

14 Mart Pazar Güçlü ve enerjik başlangıçlar için bugünü değerlendirebilir ve kendimizi yeni adımlar atmaya doğru cesaretlendirebiliriz. Planlarımızı yoluna koymaya başlamak, yeni girişimlerimizi devreye almaya başlamak için güzel bir gündeyiz.

Mutlu haftalar dilerim. Sevgiyle.