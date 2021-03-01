Ruhumun diğer yarısı sensin!

Doğum haritasında Juno Terazi burcu yerleşiminde olduğunda kişisel olarak ilişkiler kimlik üzerinde etkin ve şekillendirici bir rol oynar. Evlilik, ortaklık ya da benzer şekilde karşılıklı bağlar kurmak yoluyla diğer kişiler ile oluşturulan tüm paylaşımlar hayatın merkezi halini alabilir. Juno Terazi burcu kişisi için kendini tamamlamak olarak hissettiği tüm ilişkilerinde uyum arayışı çok güçlü olur. Bir ilişkiye ihtiyaç hissetmek kişinin ilişkileri hayatının merkezine alması konusunda etkin bir rol oynar. İlişkide partneri ile arasında kurulacak olan uyum ve ahenk çok önem taşır. İlişkinin karşılıklı denge barındırmasına şiddetle ihtiyaç hisseden Juno Terazi burcu kişisi bu gereksinimi gerçekleştirmek için ilişkide uyum ve denge unsuru halini alacak türde davranışlar çizmeye meyilli bir yapı çizecektir.

İdeal ilişkide ihtiyaç hissedilen partner kendini ilişkiler yoluyla tamamlayan ve uyumlu bağlar kurma ihtiyacını dengeli bir şekilde paylaşan kişi olmalıdır. Sakin, kibar, nazik, iyi huylu, iyi görünümlü ve iyi giyimli ve dengeli bir kişiliğe sahip olan, uzlaşmacı ve çatışmalardan uzak durabilen bir eş arayışı son derece yoğundur. Juno Terazi burcu kişisi eşine güven duymaya çok ihtiyaç duyar ve ihtiyaç duyduğu her an eşinden destek alabilmeyi ister. Kısa süreli ilişkiler yerine uzun süreli ve kendisine olan bağlılığını açıkça gösteren bir eş beklentisi vardır.

Güven ve eşitlik ilkesini gözeten Juno Terazi kişisi için uzlaşmacı ve çatışmalardan kaçınan biri ideal eş olabilir. Kişilik yapısında gelişkin olabilecek adalet ve eşitlik anlayışı ilişkilerine de yansıtılacak ve karşılıklı olarak eşitlik ilkesini gözeten, adil, dürüst davranan bir partner beklentisi artacaktır. Eşitlik ve adalet anlayışlarına ters düşen durumlar içinde kaldıklarında uzlaşmacı taraflarını baskın olarak sergileyebilecek olsalar da eşitlik ihtiyaçları karşılanmazsa sorgulamaya da yatkın olacaklardır.

Eş ile ortak zevkleri paylaşmak, sosyal hayat içerisinde, arkadaş gruplarında birlikte aktif olarak yer almak, müzik, dans, resim gibi estetiksel sanatlar ile birlikte paylaşımlarda bulunmak ilişkinin ruhsal olarak beslenilen ortak paydalarını oluşturur.

Yeni haftada bizi neler bekliyor! Haftanın günlerine göre baktığımızda;

1 Mart Pazartesi İlişkilerimizde karşılıklı anlayış ve uyumu daha rahat sağlayabileceğimiz yönde enerjilerin olduğu bugünü ortak kararlar almak, varsa sorunlarımızı konuşarak çözüme ulaştırmak için verimli olarak değerlendirebiliriz.

İlişkilerimizde karşılıklı anlayış ve uyumu daha rahat sağlayabileceğimiz yönde enerjilerin olduğu bugünü ortak kararlar almak, varsa sorunlarımızı konuşarak çözüme ulaştırmak için verimli olarak değerlendirebiliriz. 2 Mart Salı Gerek arkadaşlık gerek özel ilişkilerde yeni başlangıçlar içinde olabiliriz. Daha fazla sosyal hayatımızı hareketlendirebileceğimiz bugünü başkaları ile iletişim içinde geçirmek, bağlantılarımızı güçlendirmek için kullanabiliriz.

Gerek arkadaşlık gerek özel ilişkilerde yeni başlangıçlar içinde olabiliriz. Daha fazla sosyal hayatımızı hareketlendirebileceğimiz bugünü başkaları ile iletişim içinde geçirmek, bağlantılarımızı güçlendirmek için kullanabiliriz. 3 Mart Çarşamba Duygusal tarafımızın ağır bastığını ve hislerimizin bizi yönlendirdiğini fark edebileceğimiz bugün güvendiğimiz ve hayatımızda önemli yeri olan kişiler ile duygularımızı paylaşabilir ve yapıcı tutumlar takınarak ilişkilerimizi sağlamlaştırabiliriz. Emin olmadığımız sözleri vermemeye dikkat etmekte fayda var.

Duygusal tarafımızın ağır bastığını ve hislerimizin bizi yönlendirdiğini fark edebileceğimiz bugün güvendiğimiz ve hayatımızda önemli yeri olan kişiler ile duygularımızı paylaşabilir ve yapıcı tutumlar takınarak ilişkilerimizi sağlamlaştırabiliriz. Emin olmadığımız sözleri vermemeye dikkat etmekte fayda var. 4 Mart Perşembe Şanslı bir gün bizi bekliyor. Yaratıcı yönümüz ve sezgisel aklımız bize yön göstermek için destek olacak. İş birlikleri, dostluklar ve ilişkiler açısından uzlaşma sağlamak kolay olacak. Kadersel denecek kadar hayatımızda yer edecek gelişmeler ile karşılaşmak mümkün. Geleceğimizle ilgili fırsatlara açık olmakta yarar var.

Şanslı bir gün bizi bekliyor. Yaratıcı yönümüz ve sezgisel aklımız bize yön göstermek için destek olacak. İş birlikleri, dostluklar ve ilişkiler açısından uzlaşma sağlamak kolay olacak. Kadersel denecek kadar hayatımızda yer edecek gelişmeler ile karşılaşmak mümkün. Geleceğimizle ilgili fırsatlara açık olmakta yarar var. 5 Mart Cuma Kendimize olan güven duygumuz ve hayata olan güven duygumuz bizi yeni adımlar atmamız için destekliyor. Acele kararlar vermemekte yarar olsa da yeni olana doğru ilerlemeyi göze almak güzel olur. Akışta kalmak ve geçmişin yerine yeni bir gelecek için harekete geçmeye başlayabiliriz.

Kendimize olan güven duygumuz ve hayata olan güven duygumuz bizi yeni adımlar atmamız için destekliyor. Acele kararlar vermemekte yarar olsa da yeni olana doğru ilerlemeyi göze almak güzel olur. Akışta kalmak ve geçmişin yerine yeni bir gelecek için harekete geçmeye başlayabiliriz. 6 Mart Cumartesi Duygusal kararlara ve hayatımızda bazı değişimlere açık bir gündeyiz. Hislerimizin bizi yanıltmasına izin vermeden sezgilerimizi dinleyebiliriz. Fakat hayatımıza uyarlayamayacağımız fazla hayal gücü barındıran türde girişimlerde bulunmamakta fayda var. Hayal kırıklıklarına uğramamak için mantığımızı da devrede tutmak yerinde olur.

Duygusal kararlara ve hayatımızda bazı değişimlere açık bir gündeyiz. Hislerimizin bizi yanıltmasına izin vermeden sezgilerimizi dinleyebiliriz. Fakat hayatımıza uyarlayamayacağımız fazla hayal gücü barındıran türde girişimlerde bulunmamakta fayda var. Hayal kırıklıklarına uğramamak için mantığımızı da devrede tutmak yerinde olur. 7 Mart Pazar Gerçekçi bakış açımız daha da kuvvetleniyor. Akılcı ve mantıklı kararlar alabilir ve yenilik barındıran adımları kendimize güvenerek atabiliriz. Ailevi konularda üzerimize düşen sorumluluklarımız ile gelecek, kariyer gibi kendimize ait planlarımız arasında denge kurmayı başarmak bize olumlu yönde sonuçlar getirebilir.

Mutlu bir hafta diliyorum, sevgiyle.