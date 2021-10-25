Türkiye Rümeysa Berin Şen'in ölümüyle ilgili Ankara Şehir Hastanesi'nden açıklama

Rümeysa Berin Şen'in ölümüyle ilgili Ankara Şehir Hastanesi'nden açıklama

Türkiye

Rümeysa Berin Şen'in ölümüyle ilgili Ankara Şehir Hastanesi'nden açıklama

Rümeysa Berin Şen'in trafik kazasında ölümüyle ilgili, '36 saat nöbetten dolayı meydana geldi' iddiaları hakkında Ankara Şehir Hastanesi'nden açıklama geldi.

25 Ekim 2021, Pazartesi 13:45 Son Güncelleme:
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Ankara Şehir Hastanesi, trafik kazasında hayatını kaybeden Rümeysa Berin Şen'in ölümüyle ilgili, "Çalışma arkadaşımızın vefatı sonrası, sosyal medyada 36 saat nöbetten dolayı olayın meydana geldiğine ilişkin iddialar üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Dr. Rümeysa Berin Şen, cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir" açıklamasını yaptı.

Ankara Şehir Hastanesi, trafik kazasında hayatını kaybeden Rümeysa Berin Şen'in ölümüyle ilgili açıklama geldi.



Hastaneden yapılan açıklama, "Çalışma arkadaşımızın vefatı sonrası, sosyal medyada 36 saat nöbetten dolayı olayın meydana geldiğine ilişkin iddialar üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Dr. Rümeysa Berin Şen, cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir" denildi.



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