Ankara Şehir Hastanesi, trafik kazasında hayatını kaybeden Rümeysa Berin Şen'in ölümüyle ilgili, "Çalışma arkadaşımızın vefatı sonrası, sosyal medyada 36 saat nöbetten dolayı olayın meydana geldiğine ilişkin iddialar üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Dr. Rümeysa Berin Şen, cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir" açıklamasını yaptı.

Ankara Şehir Hastanesi, trafik kazasında hayatını kaybeden Rümeysa Berin Şen'in ölümüyle ilgili açıklama geldi.









Hastaneden yapılan açıklama, "Çalışma arkadaşımızın vefatı sonrası, sosyal medyada 36 saat nöbetten dolayı olayın meydana geldiğine ilişkin iddialar üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Dr. Rümeysa Berin Şen, cuma gecesi normal nöbetini tutmuş ve cumartesi sabah nöbet bitiminde hastaneden ayrılıp evine giderken bu acı olay meydana gelmiştir" denildi.







