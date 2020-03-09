Rus Askerî Heyet İdlib için yarın Ankara'ya gelecek
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "5 Mart 2020 tarihinde Moskova’da varılan mutabakat çerçevesinde Rus Askerî Heyet ile icra edilecek toplantı, 10 Mart Salı günü Ankara’da başlayacaktır." ifadeleri yer aldı. Öte yandan İdlib'deki ateşkesin yürürlüğe girmesinin 10 dakika sonrasında rejimin ihlallere başladığı, ilk günün sonunda 15 ateşkes ihlali gerçekleştirdiği belirlendi.
09 Mart 2020, Pazartesi 10:22 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyetle gerçekleştirilecek toplantıların yarın başlayacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyetle icra edilecek toplantı, 10 Mart Salı günü Ankara'da başlayacaktır." ifadesi kullanıldı.
İdlib'de ateşkesi ihlal ettiler
İdlib'deki ateşkesin yürürlüğe girmesinin 10 dakika sonrasında rejimin ihlallere başladığı, ilk günün sonunda 15 ateşkes ihlali gerçekleştirdiği belirlendi. Güvenlik kaynakları, İdlib ile ilgili Moskova'da imzalanan mutabakata uyulması konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin azami hassasiyet gösterdiğini, sahada buna göre hareket ettiğini bildirdi