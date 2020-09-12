Rus modelin ölümünde şüphe: Casus muydu?

Rus model Galina Fedorova, meslektaşı Eva Tranovsi ve Letonyalı fotoğrafçı Yev Taranovs, İtalya’nın Sardunya adasında şişme bir bot kiralayarak denize açıldı. Fotoğrafçının iddiasına göre, denizde çekim yapacaklardı. Ancak 32 yaşındaki Galina Fedorova dengesini kaybederek bottan denize düştü ve kayalıklara çarparak hayatını kaybetti.

Modelin cansız bedeni İtalyan liman idaresine ait bir devriye botu tarafından bulundu. İtalyan sahil güvenlik görevlileri botta yaptıkları araştırmada, bir drone ve çok sayıda içki şişesi buldu. Olayın NATO’nun Avrupa’daki en önemli üssünün çok yakınında gerçekleşmesi casusluk şüphesinin doğmasına neden oldu.

Üssü çekeceklerdi

Fotoğrafçıyla ölen modelin meslektaşının çelişkili ifadeler vermesi üzerine savcılık soruşturma başlattı. Galina Fedorova’nın kesin ölüm nedeni otopsiyle anlaşılacak. Fotoğrafçının çekim için kullandığını iddia ettiği drone’a da savcılık el koydu.

Grubun casusluk yaptığı, NATO karargahını drone ile çekmek istedikleri öne sürüldü. Fotoğrafçı sorgulanırken, savcı yardımcısı Enrico Lussu drone ile çekilen görüntülerin inceleneceğini söyledi. Basın olayın casusluk boyutunun araştırıldığını yazdı. Rusya’da doğup büyüyen, Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan Galina’nın ailesi kızlarının ölümünün aydınlatılmasını istedi.



