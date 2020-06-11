Türkiye Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Türkiye

Rus savaş gemisi 'Novocherkassk' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ’Novocherkassk’ adlı savaş gemisi, Türk sahil güvenlik botu refakatinde Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

11 Haziran 2020, Perşembe 18:43 Son Güncelleme:
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Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ve saat 17.45 sıralarında ‘Dur Yolcu' yazısı önlerine gelen Rus donanmasına ait 142 borda numaralı 'Novocherkassk' adlı savaş gemisinin ön ve arka kısımlarında çok sayıda can yelekli askerin olduğu göze çarptı.

Türk sahil güvenlik botu, Marmara Denizi’ne doğru yol alan Rus savaş gemisinin boğazı geçişine refakat etti.

ÇANAKKALE (İHA)


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