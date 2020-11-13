Dünya Rus savaş gemisinden füzeli saldırı

Rus savaş gemisinden füzeli saldırı

Dünya

Rus savaş gemisinden füzeli saldırı

Suriye açıklarında bulunan Rus savaş gemisi, İdlib’in batısını uzun menzilli balistik füze ile vurdu.

13 Kasım 2020, Cuma 20:47 Son Güncelleme:
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Suriye açıklarında bulunan bir Rus savaş gemisi, İdlib’in batısındaki Arab Saeed köyü çevresini uzun menzilli balistik füze ile vurdu. Saldırının ardından Rus savaş uçakları aynı bölgeye en az 4 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ölü veya yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi.

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