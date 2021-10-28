Rus şirket 2024’te Uluslararası Uzay İstasyonu’na turist taşıyacak

Glavkosmos Başkanı Dmitriy Loskutov, Expo-2020 fuarında ‘Vızov’ (Sınanma) isimli bilim ve eğitim projesinin tanımınında, “Bugün, 2024 yılında 4 koltuğun sunulmasına ilişkin ön sözleşme imzaladık. Bu, 2024’te iki müşterili seferin yapılacağı anlamına geliyor” açıklamasında bulundu.

Sözleşmenin kiminle yapıldığını belirtmeyen Loskutov, şirketin birkaç partnerle daha görüşmeler yürüttüğünü söyledi.