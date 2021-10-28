Rus şirket 2024’te Uluslararası Uzay İstasyonu’na turist taşıyacak
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) çatısı altında faaliyet gösteren Glavkosmos şirketinin, 2024 yılında 4 uzay turistinin Uluslararası Uzay İstasyonu’na götürülmesiyle ilgili ön sözleşme imzaladığı belirtildi.
28 Ekim 2021, Perşembe 09:38 Son Güncelleme:
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Glavkosmos Başkanı Dmitriy Loskutov, Expo-2020 fuarında ‘Vızov’ (Sınanma) isimli bilim ve eğitim projesinin tanımınında, “Bugün, 2024 yılında 4 koltuğun sunulmasına ilişkin ön sözleşme imzaladık. Bu, 2024’te iki müşterili seferin yapılacağı anlamına geliyor” açıklamasında bulundu.
Sözleşmenin kiminle yapıldığını belirtmeyen Loskutov, şirketin birkaç partnerle daha görüşmeler yürüttüğünü söyledi.