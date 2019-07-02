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Rus su altı gemisinde facia! Putin tüm programını iptal etti

Rus su altı araştırma gemisinde çıkan yangında 14 denizci hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yangın nedeniyle programını iptal etti

02 Temmuz 2019, Salı 20:31 Son Güncelleme:
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Rus su altı gemisinde facia! Putin tüm programını iptal etti

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen Rus su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz’da yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıkan yangında 14 denizcinin öldüğü belirtildi. Rusya Deniz Kuvvetlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle programını iptal ettiğini, kısa süre içinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geleceğini belirtti. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen Rus su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz’da yangın çıktığı bildirilmişti.

Açıklamada, biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıkan yangında 14 denizcinin öldüğü belirtilmişti. Rus basınında çıkan bazı haberlerde, yangının "Loşarik" adıyla bilinen ve nükleer enerjiyle çalışan istihbarat denizaltısında çıktığı öne sürülüyor.

AA

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