Ünlü oyuncu ve yönetmen Russell Crowe, baba acısı ile sarsıldı. Crowe, 85 yaşındaki John Alexander Crowe'un hayata veda ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulunan oyuncu, "John Alexander Crowe, 13 Mart 1936- 30 Mart 2021. Yeni Zelanda Christchurch'te dünyaya geldi. Coffs Harbour'da, son 25 yıldır yaşadığı evinde son nefesini verdi" ifadelerini kullandı.

'BUGÜN ÜZÜNTÜYLE DOLU'

56 yaşındaki Crowe, duygu dolu sözlerine, "Her ne kadar güneş parlasa ve sağanak yağmur azalmış olsa da bugün üzüntüyle dolu. Benim sevgili yaşlı adamım, güzel babam, erkeklerin en naziği öldü" şeklinde devam etti.

Russel Crowe, bu paylaşımının ardından profil fotoğrafını babasının görseli ile değiştirdi. Oyuncu ve yönetmene takipçilerinden çok sayıda taziye mesajı geldi.

Russell Crowe'un babası, geçtiğimiz 13 Mart'ta 84 yaşına girmiş. Ünlü oyuncu da babasının doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla kutlamıştı.



