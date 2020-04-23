Rüştü Reçber: Virüs bana eşimden geçmedi

Rüştü Reçber corona virüs nedeniyle 17 Mart’ta tedavi altına alınmış, 10 Nisan’da taburcu olmuştu. Eski milli kaleci, eşi Işıl Reçber ile Şamdan Plus dergisine röportaj verdi. Rüştü, “Dışarısı ile teması kesmekte gecikmiş olabilirim. Şurası bir gerçek ki; virüs bana eşimden geçmedi. Zaten onun ısrarı ile hastaneye gittim. Doktorlar eski halime dönmem için en az 42 gün gerektiğini söyledi. Yavaş yavaş yediklerimden tat almaya başladım” dedi.

"Haksızlığa uğradım"

Işıl Reçber de şunları söyledi: “Bu süreçte büyük haksızlığa uğradım. İnsanlar benim de hasta olmamı bekledi. Sosyal medyada linç etmeye kalktılar. Ama tüm yaşadıklarımız bizi ailece birbirimize daha çok bağladı.”







