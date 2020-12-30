Dünya Rusya, 2 milyon doz corona virüs aşısı üretti

Rusya, 2 milyon doz corona virüs aşısı üretti

Dünya

Rusya, 2 milyon doz corona virüs aşısı üretti

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov şu ana kadar corona virüse karşı 2 milyon doz Sputnik V aşısı üretildiğini ve yeni yıla kadar aşıların tüm bölgelere dağıtılacağını açıkladı.

30 Aralık 2020, Çarşamba 20:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Rusya’nın corona virüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısı ülkede halka uygulanmaya devam ederken, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov şu ana kadar 2 milyon doz aşı üretildiğini açıkladı. Yeni yıla kadar 1 milyon doz aşının da tüm bölgelere sevkinin gerçekleşeceğini ifade eden Manturov, “Şu ana kadar 2 milyon doz aşı üretildi. Birinci ve ikinci bileşen olan bu aşıların 1 milyondan fazlası dolaşıma girecek” dedi. Manturov ayrıca üretilen aşıların yurt içi ve yurt dışına sevkiyatın hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini söyledi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Denemek için aşı aldılar

Afrika ülkesi Gine, Rus Sputnik V aşılarının denenmesi için 60 doz aşı aldı. Bolivya ise Rusya tarafı ile anlaştığını duyururken, 5 milyon 200 bin doz aşı siparişi verildiğini açıkladı. Bu aşıların 1 milyon 700 binlik kısmının mart ayına kadar Rusya’dan Bolivya’ya sevk edileceği duyuruldu.

MOSKOVA (İHA)

İlgili Haberler
Corona virüs salgınında ölenlerin sayısı 1 milyon 800 bini geçtiAB, BioNTech-Pfizer aşısından 100 milyon doz daha alacak


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir anı: İsmet İnönü, Türkeş’i CHP’ye davet etti mi?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Hastaneler, kısıtlamalar, aşı ve sağlık çalışanları
Murat Çelik
Murat Gülderen
Online yılbaşı
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Corona virüs salgınında ölenlerin sayısı 1 milyon 800 bini geçti