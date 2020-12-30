Rusya, 2 milyon doz corona virüs aşısı üretti

Rusya’nın corona virüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısı ülkede halka uygulanmaya devam ederken, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov şu ana kadar 2 milyon doz aşı üretildiğini açıkladı. Yeni yıla kadar 1 milyon doz aşının da tüm bölgelere sevkinin gerçekleşeceğini ifade eden Manturov, “Şu ana kadar 2 milyon doz aşı üretildi. Birinci ve ikinci bileşen olan bu aşıların 1 milyondan fazlası dolaşıma girecek” dedi. Manturov ayrıca üretilen aşıların yurt içi ve yurt dışına sevkiyatın hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini söyledi.

Denemek için aşı aldılar

Afrika ülkesi Gine, Rus Sputnik V aşılarının denenmesi için 60 doz aşı aldı. Bolivya ise Rusya tarafı ile anlaştığını duyururken, 5 milyon 200 bin doz aşı siparişi verildiğini açıkladı. Bu aşıların 1 milyon 700 binlik kısmının mart ayına kadar Rusya’dan Bolivya’ya sevk edileceği duyuruldu.

MOSKOVA (İHA)



