Rusya arabuluculuk teklifine sıcak bakıyor! Erdoğan ile Putin...

Türkiye'nin arabuluculuk teklifine Rusya'dan yeşil ışık geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, cuma günü telefon görüşmesi yapacağı açıklanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'nin Donbass'ta arabulucu olma önerisini konuşabileceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdiğini belirten Lavrov, Rusya lideri Putin ile Erdoğan arasında planlanan telefon görüşmesinde bu konunun istişare edileceğini düşündüğünü ifade etti.

ERDOĞAN'DAN ARABULUCULUK TEKLİFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada bizim tavrımız belli. Biz özellikle başta Kırım Türkleri ile alakalı yaklaşım olmak kaydıyla, bölgede bir barışın egemen olmasından yanayız. Dost Rusya’yla ve özellikle Sayın Putin’le bu tür konuları bu şekilde müteaddit defalar görüştük, görüşüyoruz. Temennimiz odur ki bu bölge savaşın egemen olduğu bir bölge olmasın. Bu bölge barışın hakim olduğu bir bölge olarak geleceğe yürüsün. Bu konudaki tavrın olumlu istikamette gelişmesi arzumuzdur. Bununla ilgili arabuluculuk olur, kendileriyle bu konuyu görüşmek olur, gerek Ukrayna’yla gerek Sayın Putin’le bu görüşmeleri geliştirerek inşallah bunun çözümünde bizim de bir payımızın olmasını isteriz." demişti.

RUSYA'DAN ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ PERSONELİNE 'ÜLKEYİ TERK EDİN' ÇAĞRISI

Öte yandan, Moskova daha önce Washington'un önümüzdeki haftalarda 27 Rus diplomat ve ailelerini sınır dışı etme planlarına yanıt verme sözü vermişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, üç yıldan fazla bir süredir Moskova'da bulunan ABD Büyükelçiliği personelinin 31 Ocak 2022'ye kadar Rusya'yı terk etmesi gerektiğini söyledi. Bakanlık ayrıca ABD'nin Rus diplomatlar konusunda uzlaşmaya varmaması halinde başka bir ABD diplomat grubunun 1 Temmuz'a kadar Rusya'yı terk etmesi gerekeceği konusunda uyardı.