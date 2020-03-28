Rusya: Corona virüs ilacını geliştirdik
Rusya, dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınını tedavi edecek ilacı bulduklarını açıkladı.
28 Mart 2020, Cumartesi 16:05 Son Güncelleme:
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Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), yeni tip Corona Virüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini duyurdu.
Sputnik'te yer alan habere göre, FMBA'nın yeni tip koronavirüsü tedavi etmek üzere sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni ilacı tanıttığı belirtildi.
Açıklamada, "Rusya FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin’in ve Fransa’nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında koronavirüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi" ifadelerine yer verildi.
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