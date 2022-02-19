Dünya Rusya tatbikata başladı, Balistik füzeler... Dünyanın merakla beklediği an!

Rusya tatbikata başladı, Balistik füzeler... Dünyanın merakla beklediği an!

Dünya

Rusya tatbikata başladı, Balistik füzeler... Dünyanın merakla beklediği an!

Rusya bugün başlattığı tatbikat ile balistik seyir füzelerini fırlattı. Tatbikatları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkomutan sıfatıyla birlikleri bizzat denetliyor.

19 Şubat 2022, Cumartesi 15:39 Son Güncelleme:
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Rusya Savunma Bakanlığı önceden planlanan tatbikatın bugün başlayacağı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tatbikatları bizzat denetleyeceğini duyurmuştu.  Putin'e Belarus lideri Alexander Lukaşenko da eşlik ediyor. Putin ile Lukaşenko’nun, stratejik güçlerin tatbikatını ‘durum odasından’ izledikleri belirtildi.

BALİSTİK FÜZELER FIRLATILDI

Bugün başlayan tatbikatta balistik ve güdümlü füzeler deneniyor .Az önce gelen son dakika bilgisine göre Rusya balistik, seyir füzeleri fırlattı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkomutan sıfatıyla izleyeceği tatbikatlarda Rusya Federasyonu Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz Filolarının kuvvetleri ve araçlarının görev alacağı bildirildi.

RUSYA SALDIRMAYA HAZIR

Rusya yaptığı tatbikatla dünyaya gözdağı verirken Batı cephesinden mesajlar peş peşe geliyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bugün Litvanya'ya yaptığı bir ziyaret sırasında Moskova'nın asker çekme bahanesi ile saldırı gerçekleştirebilmek için doğru tür pozisyonlara hareket ettiğini iddia ederek "Rusya saldırmaya hazır" dedi. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise Rusya'nın saldırması durumunda sadece ekonomik yaptırımlarla kalınmayacağını belirterek, "Ekonomik önlemlerle durmayacağız. Doğu kanadındaki NATO müttefiklerimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.


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